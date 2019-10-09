وتم استبدال مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ.

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأيسلندي ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، قبل أن يستضيف تركيا على استاد فرنسا الاثنين المقبل.

وتحتل بطلة العالم المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، متراجعة خلف تركيا بسبب خسارتها في قونية في يونيو الماضي، بينما تأتي أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة عقب ست مباريات.