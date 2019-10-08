وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في بيان أن "استضافة دورة دولية عالمية في كرة المضرب للمرة الأولى هي لحظة هامة أخرى للمملكة". وفقا لفرانس برس".

وأشار إلى أن "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".

وستقام الدورة الاستعراضية في الدرعية التي تضم حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وتتحضر الدرعية في 22 نوفمبر لكي تستقبل للعام الثاني تواليا الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة.

كما ستستضيف في 7 ديسمبر نزال "الثأر" في الوزن الثقيل، بين الملاكمين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، بعد 6 أشهر من الخسارة المفاجئة لجوشوا في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وكشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن "كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي التنس في العالم هنا بالمملكة وفي ميدان الدرعية الذي يتم إنشاؤه خصيصا لاستضافة هذه الفعاليات العالمية".