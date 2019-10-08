ويعد شفاينشتايغر، الذي يلعب بين صفوف شيكاغو فاير منذ 2017، من أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب، إذ نال العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على مدار 17 عاما.

ولعب النجم الملقب "بالنمر الألماني" في بايرن ميونيخ في الفترة من 2002 وحتى 2015، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري وسبعة ألقاب في كأس ألمانيا، إضافة لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2013 مع النادي الألماني.

وأمضى فترة قصيرة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد من 2015-2017، قبل انضمامه إلى شيكاغو فاير الاميركي.

وقال شفاينشتايغر في بيان نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجماهير الأعزاء، حان الوقت الآن وسأنهي مسيرتي في نهاية الموسم".

وأضاف: "أود أن أشكركم وأشكر بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير ومنتخب ألمانيا. لقد جعلتم هذا الوقت المذهل ممكنا بالنسبة لي".

وتابع "أتطلع إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني. سأظل مخلصا لكرة القدم".