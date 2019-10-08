وأظهر التقرير المالي أن برشلونة مديون بمبلغ 260 مليون يورو، 100 مليون منها لليفربول، بسبب صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة في 2018 مقابل 160 مليون يورو، وفقا لصحيفة "أس".

كما يدين برشلونة لبوردو الفرنسي بمبلغ 30 مليون يورو في صفقة البرازيلي مالكوم، و28 مليون يورو لغريميو البرازيلي في صفقة أرثور ميلو، و49 مليون يورو لأياكس أمستردام في صفقة الهولندي فرينكي دي يونغ، بالإضافة لمبالغ أخرى في انتقالات لاعبين آخرين.

وقالت الصحيفة إن من المفترض أن يدفع برشلونة 28 مليون يورو لليفربول في الوقت القريب، بينما سيقسط 67 مليون يورو على دفعات لسنوات قادمة.

ومن ناحية أخرى، تدين أندية أوروبية لبرشلونة بمبلغ 75 مليون يورو، وخاصة إيفرتون الإنجليزي الذي يدين بمبلغ 26 مليون يورو، وهي قيمة شراء لاعبي البرسا ييري مينا وأندريه غوميس ولوكا دين.

يذكر أن كوتينيو فشل خلال فترة لعبه مع برشلونة، الأمر الذي دفع البارسا لإعارته لبايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم، مع احتمالية بيعه بشكل دائم لبطل ألمانيا نهاية الموسم.