وذكرت صحيفة "آس" أن أن غاريث بيل "طفح به الكيل" من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده "غير المبرر" من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ولم يبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سبب استبعاد بيل، خاصة وأن الفريق عانى كثيرا خلال اللقاء، وتعادل بصعوبة بنتيجة 2-2، قبل أن يعيد بيل للتشكيلة أمام غرناطة، ويتألق الأخير.

ويأتي الاستبعاد "الصادم" ليعمق مشكلة بيل مع زيدان، خاصة بعد إعلان الأخير رغبته بمغادرة بيل للفريق، الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت يعمل بشكل دؤوب للبحث عن ناد جديد لموكله، بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.

وبالرغم من المشاكل التي تحيط بالنجم الويلزي في مدريد، إلا أنه أثبت نجوميته بتألقه في معظم المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 2 آخرين في 7 مباريات لعبها.