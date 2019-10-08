ويحتل الفريق اللومباردي المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن أول الهابطين.

واستلم جامباولو (52 عاما) تدريب الفريق خلفا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي، لكن الفريق مني بـ4 هزائم في 7 مباريات حتى الآن بإشرافه.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مدرب إنتر ميلانو السابق، لوتشانو سباليتي، في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة.

بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلانو بشأن التعويضات، التي سينالها إثر إقالته من منصبه، علما بأنه لا يزال مرتبطا بعقد معه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلا له.

وإذا لم يجد سبالبتي حلل لأزمته مع إنتر ميلانو، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب ميلان بطل أوروبا 7 مرات، والذي توج للمرة الأخيرة بطلا لإيطاليا عام 2011.

ومن المرشحين أيضا مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.