وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة برباعية نظيفة، تعمد جيرارد بيكيه تسديد الكرة بعيدا ليحصل على بطاقة صفراء، ستوقفه اللقاء المقبل، لكنها تضمن له المشاركة في موقعة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد.

وحصل بيكيه بالفعل على ما يريد، حيث أشهر الحكم أنتونيو لاهوز البطاقة الصفراء في وجهه، عندما سدد الكرة بعيدا في الدقيقة الأخيرة من لقاء إشبيلية، حين كانت الكرة خارج الملعب أصلا.

والبطاقة الصفراء هي الخامسة لبيكيه هذا الموسم، مما يعني أنه سيغيب عن مواجهة إيبار في المرحلة التاسعة من الدوري، في 19 من أكتوبر الجاري، على أن يعود أمام ريال مدريد على ملعب "كامب نو" في "الكلاسيكو" المرتقب في 26 من الشهر ذاته.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، مقابل 16 لبرشلونة في المركز الثاني، و15 لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث.