وطالما تغنى مشجعو ليفربول خلال الموسم الماضي أن نجم دفاعهم لم يتعرض لأي مراوغة خلال مباريات الفريق، لا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ولا في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الكوري الجنوبي "المغمور" هي تشان هوانغ كسر هذه القاعدة الأسبوع الماضي ووضع فان دايك في موقف محرج.

وهوانغ واحد من ثلاثة لاعبين يقودون هجوم ريد بول سالبرغ النمساوي، الذي أرهق ليفربول خلال لقاء الفريقين الأخير بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وخسر أمامه بصعوبة في ملعب "أنفيلد" بنتيجة 3-4، بعد أن عوض تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل.

لكن يبدو أن الإنجاز الأكثر أهمية لسالزبرغ، هو نجاح هوانغ في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد مراوغة "مهينة" لفان دايك أفضل مدافع في العالم، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، لدرجة أن الحساب الرسمي للنادي النمساوي على "فيسبوك" و"تويتر" عدها ضمن أهم ما حققه المثلث الهجومي في الموسم حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة تجمع الثلاثي هوانغ وإرلنغ براوت هالاند وباتسون داكا، مع أهم إنجازاتهم، وهي 35 هدفا و18 تمريرة حاسمة ومراوغة واحدة لفان دايك.

ومع طرفة الإحصاء، حظي منشورا النادي على "فيسبوك" و"تويتر" بتفاعل كبير، ما بين مشجع فخور بالظهور الرابع لسالزبرغ أمام بطل أوروبا، ونصير لليفربول وفان دايك يرى أن لكل جواد كبوة.

وتوج فان دايك خلال الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة على لقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري.