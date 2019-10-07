وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن الحكم ماتيو لاهوز قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه ديمبلي، بسبب تعديه باللفظ عليه.



وجاء في محضر الحكم: "إنه في الدقيقة 87 من زمن المباراة تعرض اللاعب رقم 11 الذي يُدعى عثمان ديمبلي للطرد للسبب التالي: توجيه الألفاظ التالية لي قائلًا: سيء للغاية، أنت سيء للغاية، بينما كان يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني".



ووفقا لما يراه الخبير الرياضي إيتورالدي غونزاليز، فإن لجنة المنافسة سيتوجب عليها تقييم الأمور والوقوف على إذا ما كان لفظ اللاعب يُعد إهانة للحكم أم لا، وفي حالة اعتباره إهانة فإن الجناح الفرنسي سيتعرض لعقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 12 مباراة.



ولكن في حالة اعتبار الأمر إزدراء أو استخفاف بالحكم فسيتعرض اللاعب لعقوبة الغياب عن المشاركة فيما بين مبارتين إلى ثلاثة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 117 من اللائحة التأديبية.

وفي حالة تعرض اللاعب لذلك النوع الثاني من العقوبات فإنه سيغيب عن مواجهتي إيبار وريال مدريد المقبلتين، هذا بالرغم من قدرة برشلونة على تقديم احتجاج أو استئناف على قرار لجنة المنافسة.



جدير بالذكر أنه في حالة توقيع عقوبة على اللاعب؛ فلن يكون من السهل الإفلات منها، وهو ما يُشير إلى أن حامل لقب الدوري قريب للغاية من خسارة أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالة الجدلية اندلعت في الدقائق الأخيرة من المباراة إثر تدخل عنيف من مدافع برشلونة أراوخو على تشيتشاريتو مما أدى إلى إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجه الأول.



ويرى إيتورالدي أن الخطأ الذي ارتكبه أراوخو لم يكن يستدعي تلقيه بطاقة حمراء، وهو ما جعل لاعبو برشلونة يحتجون على الحكم.



كما يرى أيضًا أن الفرنسي أحدث حالة من الجلبة وأثار عاصفة من الاحتجاجات تجاه لاهوز.



وأشار أيضًا بأن ديمبلي اصطدم وبدون عمد بذراع الحكم الأيسر مما أسقط وعاء الرذاذ على الأرض، ولم يحدث هذا فقط بل وجه ديمبلي عدة كلمات لحكم المباراة قائلًا له: "سيء للغاية، أنت سيء للغاية".