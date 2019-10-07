وكان الفريق الكتالوني محظوظا في البداية بعدما لم يستفد أشبيلية بقيادة المدرب يولن لوبتيغي من فرصه في بدايته الرائعة فيما كان برشلونة فعالا وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق في الشوط الأول.



ومنح لويس سواريز التقدم لحامل اللقب بضربة خلفية مذهلة في الدقيقة 27 وبعد ذلك بخمس دقائق لمس التشيلي أرتورو فيدال الكرة ليحول تسديدة أرتور ميلو إلى الشباك.

وجعل ديمبلي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (131.76 مليون دولار)، النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 بعد مجهود فردي مذهل.



وهز ميسي قائد برشلونة الشباك من ركلة حرة قبل 12 دقيقة من النهاية ليفتتح رصيده في موسم ابتلي فيه بالإصابات لكن النهاية كانت مريرة لفريق المدرب إرنستو بالبيردي الذي يتأخر بنقطتين عن ريال مدريد.



وشارك المدافع أراخو القادم من أوروجواي بدلا من جان-كلير توبيدو المصاب لكنه ترك الملعب بعد 14 دقيقة بسبب طرده عقب تدخل متهور ضد جافيير هرنانديز فيما طُرد ديمبلي لاعتراضه على القرار.