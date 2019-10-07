وتقدم يوفنتوس عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 4، وعادل لاوتارو مارتينيز النتيجة للنيراتزوري، في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن الأرجنتيي الآخر غونزالو هيغوين من إضافة هدف الفوز للسيدة العجوز في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار تصدر اليوفي الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الإنتر.

وفي سياق آخر هذا ، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس نجح في تسجيل هدفًا على الأقل، خلال الشوط الأول في مباراة بينهما بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مايو 2015.