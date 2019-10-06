وسدد اللاعب البالغ عمره 19 عاما، والذي شارك في خط الوسط بجوار شقيقه شون، كرة لمست العارضة إلى خارج الملعب في الشوط الأول لكنه عوض ذلك بهز شباك ديفيد دي خيا بتسديدة منخفضة في الدقيقة 72.

وبينما ظهرت السعادة على جماهير نيوكاسل ترك أداء متواضع آخر فريق المدرب أولي جونار سولشار في النصف الأسفل من الترتيب.

وأحرز يونايتد تسعة أهداف فقط في ثماني مباريات في الدوري من بينها رباعية في الفوز 4-صفر على تشيلسي في افتتاح الموسم وظهر مرة أخرى مفتقرا للحيوية الهجومية.

وكانت أفضل فرصة للفريق الضيف عندما أطاح المدافع هاري مجواير بضربة رأس خارج الملعب بعد ركلة ركنية في نهاية الشوط الأول.

وسيدخل بطل إنجلترا 20 مرة فترة التوقف الدولي وهو في المركز 12 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط و15 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي سيستضيفه في الجولة القادمة.

ويأتي من خلفه نيوكاسل بفارق نقطة واحدة في المركز 16.

وكان هذا أفضل يوم للمدرب ستيف بروس منذ خلف رفائيل بنيتز إذ حقق فوزه الأول كمدرب أمام فريقه السابق في 23 محاولة وفي مباراته رقم 400 في الدوري الممتاز لكن الفضل يرجع إلى لونغستاف.

وقال لونغستاف "مشاعري مختلطة.. كنت أحلم بهذا في الليلة الماضية لكن لم أعتقد أبدا أن هذا سيحدث".

وأضاف "تسجيل الهدف في ملعبنا يجعل الأمر استثنائيا بشكل أكبر".