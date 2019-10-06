ويربط عقد حكيم زياش الحالي اللاعب وناديه بشرط جزائي قيمته 30 مليون يورو، بمعنى أن الجناح الدولي قد يرحل عن العاصمة الهولندية إذا دفع أي طرف هذا المبلغ ثمنا له، دون الحاجة إلى موافقة أياكس.

لكن صحيفة "تليغراف" الهولندية قالت إن بطل هولندا توصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع زياش لا يتضمن شرطا جزائيا، حتى يتمكن من تحديد سعره بحرية في حال وجود أي مفاوضات رسمية مع ريال مدريد.

ولفت زياش (26 عاما) الأنظار بقوة مع أياكس خلال الموسم الماضي، الذي حصد فيه الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين، فضلا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيمتد العقد الجديد لزياش مع أياكس حتى عام 2022، لكن يعتقد أن اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، مقابل مبلغ يزيد على الخمسين مليون يورو.