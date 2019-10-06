وبعد الفوز مرتين وتسجيل أربعة أهداف فقط في أول ست مباريات تعرض ميلان لضربة مبكرة بعدما اضطر الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما للخروج من تشكيلة المباراة بسبب مشكلة في المعدة ليضطر البديل بيبي رينا للمشاركة.

وتعرض جنوة لإصابة مبكرة حيث خرج القائد دومينيكو كريشيتو بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية عقب عشر دقائق وشارك دافيدي بيراسكي.

وارتكب الحارس رينا خطأ فادحا حيث أخفق في التعامل مع ركلة حرة نفذها لاسه شونه لتدخل مرماه في الشوط الأول.

وتعرض ريكاردو سابونارا اللاعب البديل في جنوة للطرد قبل الاستراحة وانقلب حظ ميلان في الشوط الثاني حيث سجل ثيو هرنانديز من زاوية ضيقة ليدرك التعادل.

وبعد خمس دقائق تلقى بيراسكي بطاقة حمراء بسبب لمسة يد داخل المنطقة ونفذ فرانك كيسي ركلة الجزاء بنجاح ليمنح التقدم لميلان.

ونال دافيدي كالابريا لاعب ميلان بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 79 بينما ارتكب الحارس بينا خطأ ضد كريستيان كويمي في منطقة الجزاء لكنه تألق وأنقذ تسديدة شونه وحولها إلى ركلة ركنية.

وتعرض سامو كاستييخو البديل في ميلان للطرد من على مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة بفوز الفريق الزائر.

وفي مباريات أخرى فاز سبال على أرضه 1-صفر على بارما رغم طرد جابرييل ستريفيزا بينما انتصر فيرونا 2-صفر على سامبدوريا فريق الذيل.