ويشهد الدور المقبل مواجهتين مرتقبتين، أولهما على الصعيد المغاربي بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، وأخرى على صعيد الخليج بين بين الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد العربي أن مباريات دور الـ16 ستقام بين 20 أكتوبر الحالي وأواخر نوفمبر المقبل، لكن تحديد مواعيدها يرتبط باتفاق الأندية المعنية في ما بينها.

وستجمع المواجهة الأبرز بين قطبي مدينة الدار البيضاء اللذين يتشاركان الملعب ذاته (محمد الخامس)، علما بأن نسخة العام الحالي من البطولة تحمل اسم العاهل المغربي ("كأس محمد السادس للأندية الأبطال").

وكان الوداد المتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا عام 2017، قد بلغ دور الـ16 في البطولة العربية على حساب المريخ السوداني، بينما تأهل الرجاء المتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي عام 2018، على حساب هلال القدس الفلسطيني.

وفي أبرز مواعيد دور الـ16، سيجمع "دربي" الخليج بين الوصل واتحاد جدة، بينما يلاقي شباب الأردن الذي أقصى حامل اللقب النجم الساحلي التونسي من دور الـ32، فريق الشباب السعودي.

أما بطل إفريقيا الترجي، فسيلاقي أولمبيك آسفي في "دربي" شمال إفريقي. وكان الترجي الذي تفوق بشكل مثير للجدل على الوداد في نهائي الموسم الماضي من مسابقة دوري الأبطال، قد بلغ دور الـ16 من البطولة العربية على حساب النجمة اللبناني، بينما تفوق أولمبيك آسفي على الرفاع البحريني.





