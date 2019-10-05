وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني، حسام البدري، 4 محترفين فقط بعد منح راحة لمحمد صلاح وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومحمود تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي وأحمد كوكا المحترف بنادي براغا البرتغالي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد فتحي - رجب بكار - محمود علاء - باهر المحمدي - أيمن أشرف - عبد الله جمعة - محمد حمدي - أحمد حجازي

الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - حمدي فتحي - عبد الله السعيد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - عمر جابر - محمد النني- محمود حسن تريزيجية

الهجوم: حسام حسن - عمر السعيد - أحمد كوكا

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمي على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

وتقرر أن تخلو القائمة من لاعبي المنتخب الأوليمبي حرصا على دعم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، بالإضافة إلي منح الفرصة للاعبين آخرين.