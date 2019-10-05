وشهدت المباراة التي أقيمت في استاد أميكس إصابة مخيفة لحارس توتنهام هوغولوريس بعد أن سقط على ذراعه عقب ارتكابه خطأ تسبب في الهدف الأول لنيال موباي في الدقيقة الثالثة.

وبدون ضغط من أي منافس سقطت الكرة من حارس فرنسا، الذي تسبب في هدف أمام ساوثمبتون الأسبوع الماضي ثم استقبل 7 أهداف من بايرن ميونيخ، بعد تمريرة باسكال غروس الطويلة ثم سقط بشكل خاطئ على ذراعه وخرج على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.

ولم يفلح بديله باولو غازانيجا في التعامل مع تسديدة كونولي بالكعب وارتدت الكرة إلى نفس اللاعب ليضاعف التقدم مسجلا ثامن هدف في شباك توتنهام خلال 78 دقيقة لعب منفصلة، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأضاف كونولي الهدف الثالث بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 65 بعد مراوغة المدافع توبي ألدرفيريلد ليضمن أول انتصار لبرايتون على توتنهام منذ عام 1983.