ففي الدقيقة الثالثة، سقط لوريس (32 عاما) أرضا على ذراعه الأيسر وفشل في محاولة اللحاق بالكرة ليسجل نيال موباي الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعند سقوطه، تعرض الدولي الفرنسي لإصابة عنيفة، بالتواء شديد في الذراع الأيسر، استلزم دخول الجهاز الطبي لتوتنهام الذي حمله على نقالة ليتم استبداله.

وحصل قائد توتنهام على الأوكسجين وخرج على نقالة بعد محاولات لعلاجه استمرت 5 دقائق، وخرج في الدقيقة الثامنة وعوضه البديل باولو جازانيغا، ثم تم نقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف من أجل تلقي العلاج.

وأصبح لوريس صاحب أسرع تغيير في الدوري الإنجليزي لحارس مرمى منذ مارس 2015 عندما خرج هو أيضا أمام ليستر سيتي بعد مرور 4 دقائق، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ويعد هدف برايتون الأول هو الخطأ الثاني للفرنسي بعد خطأه أمام ساوثمبتون الأسبوع الماضي، في حين تلقيه 7 أهداف في شباكه أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن تجبر هذه الإصابة العنيفة، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، على استبعاد هوغو لوريس من القائمة التي ستواجه تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.