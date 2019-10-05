ووفقا لما أعلنه منصور، عبر وسائل الإعلام المحلية، فإن الزمالك قرر عرض بيع الحارس الدولي والذي تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ونشبت الأزمة بين جنش ونجل رئيس الزمالك ومدير الكرة للفريق الأول، أمير مرتضى، عقب مطالبة اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وجه الحارس الدولي الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل نفقات علاجه، كما وجه الشكر لجماهير الزمالك لمساندتها له خلال الفترة الماضية.

كما وجه جنش رسالة لمسؤولي الزمالك طالب خلالها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وقام بتوجيه اللوم لمدير الكرة بسبب عدم تنفيذه الوعود التي قالها له، كما تساءل عن عدم حصوله على مستحقاته حتى الآن.

من جانبه، رد أمير مرتضى على تصريحات جنش، وأكد له أنه كان يفضل أنه يكون الحديث في الغرف المغلقة، لكنه قرر الرد أمام الجميع متبعا نفس الطريقة التي استخدمها اللاعب للمطالبة بحقوقه.

وقال مدير الكرة، إن جميع اللاعبين القدامى لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته المالية من الشركة الراعية، وشدد على أن اللاعبين الجدد هم فقط من حصلوا على مقدم التعاقد، بالإضافة لثنائي من العناصر القديمة لمرورهما بظروف صعبة، على حد وصفه.

ورد الحارس مرة أخرى على مدير الكرة، بأنه هو الآخر يمر بظروف صعبة، ويحتاج مستحقاته المتأخرة، ليخرج بعدها رئيس النادي معلنا عرض جنش للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم لعبه للفريق مرة أخرى.