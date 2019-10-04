وقال توخل في حديث لتلفزيون باريس سان جرمان "لن يتمكن كيليان من اللعب غدا (ضد أنجيه). لم يتعرض مجددا للإصابة ولم ينتكس، لكن الندبة (جراء الإصابة السابقة) والعصب قريبان جدا من بعضهما ولدينا رد فعل غير مريح يتوجب معالجته".

وعاد بطل مونديال روسيا 2018 الى الفريق الباريسي الجمعة بعد اصابة عضلية في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وشارك كبديل ضد بوردو (1-صفر) في الدوري المحلي وغلطة سراي التركي (1-صفر) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وغاب مبابي الذي اصيب امام تولوز (4-صفر) في 25 أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

لكن ابن العشرين عاما لم يهنأ طويلا بالعودة، وأصبح هناك شك حول مشاركته مع أبطال العالم في مباراتي التصفيات ضد إيسلندا وتركيا في 11 و14 أكتوبر تواليا.

وأفاد توخل الجمعة بأنه لم يتحدث مع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بشأن مبابي، مضيفا "يجب أن نخضعه للمزيد من العلاج. يشعر بالانزعاج حين يلعب. علينا أن نعالج هذا الأمر ونحتاج الى الوقت".