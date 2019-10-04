وسجل إبلاي سي هدف الفوز الوحيد (17)، ليضمن تأهل فريقه بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وكان الفريق الموريتاني أكثر نشاطا وسيطرة وبادر بالهجوم منذ البداية على عكس الجيش السوري الذي كان دون مستواه وعانى من أرضية الملعب الصناعية.

ونجح المدافع المتقدم إبلاي سي في تسجيل هدف الفوز الوحيد إثر كرة وصلته من ركلة ركنية أسكنها برأسه وسط المرمى (17).

وبقيت الأفضلية للمضيف حتى الدقيقة 37 التي شهدت أول هجمة للجيش انتهت لركنية لم يستفد منها، وكاد الجيش يدرك التعادل بكرة قوية لمؤمن ناجي صدتها العارضة.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني وبقيت الأفضلية للمضيف الذي هدد مرمى الجيش بكرات خطرة لياسين الشيخ وإبرايسي تصدى لها الحارس الدولي إبراهيم عالمة أحسن لاعبي فريقه.

ونشط الجيش نسبيا أواخر الشوط عبر مهاجمه محمد الواكد الذي سدد مرتين بخطورة تصدى لهما الحارس عبد المجيد ترابي محافظا على فوز فريقه وبالتالي التأهل لدور الـ16.