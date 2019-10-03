وكان الفريقان على موعد مع مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السبت، لكن قرار الأمن المصري بتأجيل اللقاء إلى الأحد وتغيير مكانه من القاهرة إلى الإسكندرية، دعا الضيوف إلى الامتناع عن اللعب اعتراضا.

وأثار إعلان الناديين تلقيهما دعوة لحضور قرعة دور المجموعات، التكهنات بشأن قرار الكاف، وهوية الفريق المتأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الكاف قراره النهائي بشأن المباراة، الثلاثاء، الذي سيكون إما بأحقية أي من الطرفين بالتأهل إلى دور المجموعات (الـ16)، أو بإقامة مباراة الإياب.

وقبل يومين، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يؤكد فيه على موقفه الثابت الداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية.

وبرر الاتحاد المصري تغيير موعد وملعب اللقاء بأسباب أمنية داخلية، معبرا عن أمله في أن يتوصل نظيره الأفريقي إلى القرار الصواب في هذا الشأن.