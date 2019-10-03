ولا يبدو أن فالفيردي يضع اللاعب الكرواتي صاحب الـ31 عاما في حساباته، وهو ما يظهر جليا من إبعاده عن التشكيلة الأساسية بشكل دائم مؤخرا، مما دفعه إلى البحث عن عرض آخر خلال الصيف الماضي.

واستندت راكويل ماوري زوجة راكيتيش إلى ما كتبه مانو كارينو الصحفي بإذاعة "كادينا سير" بشأن اللاعب، عندما قال موجها حديثه إلى فالفيردي: "لا يمكنك أن تسيء معاملة راكيتيتش أكثر من ذلك".

وألهمت الجملة راكويل، التي دافعت عن زوجها بتعليق على حسابها بموقع "إنستغرام"، قالت فيه موجهة حديثها إلى زوجها: "مع ذلك أنت لم تستسلم. أنت مثال على المثابرة والحكمة والكفاءة المهنية".

وتابعت: "لأجل كل ذلك أنا أحبك. أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغير ذلك".

وانتقل راكيتيتش إلى "كامب نو" عام 2014، وساهم مع الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، فضلا عن الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015.