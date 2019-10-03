وأعلن مدرب "الفراعنة" حسام البدري، مساء الأربعاء، استبعاد نجم ليفربول الإنجليزي من المعسكر المقرر هذا الشهر، لمواجهة بوتسوانا وديا في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل. لقد تواصلت معه قبل يومين، وعلمت أن صلاح يحتاج للراحة والاستشفاء بناء على تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا".

وأوضح المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أبلغه بشكوى صلاح من إجهاد في العضلة الضامة، مضيفا: "أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

لكن موعد تواصل البدري مع صلاح، قبل يومين، أتى قبل خوض اللاعب مباراة فريقه أمام سالزبرغ النمساوي، الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رغم أن مدرب المنتخب أوضح أنه بحاجة للراحة والاستشفاء.

وسجل صلاح هدفين قاد بهما فريقه إلى فوز صعب على الضيف النمساوي بنتيجة 4-3، ليحقق الفريق انتصاره الأول بالموسم الأوروبي الجاري.

ومن جهة أخرى، قال البدري إنه تواصل أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه، وسيتواصل مع أحمد حسن (كوكا) ومحمد النني، الرباعى المنضم للمعسكر المقبل الذي سينطلق الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا وديا في 14 أكتوبر.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها كينيا في 11 نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو وجزر القمر.