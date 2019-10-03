وعلى الرغم من اقترابه من خط النهاية في مسيرته الكروية، فإن نجم يوفنتوس الإيطالي يبدو بعيدا عن فكرة الاعتزال، بل ذهب إلى التصريح بأنه يرغب في الاستمرار بلعب كرة القدم حتى سن الأربعين.

لكن ما السر وراء محافظة الأسطورة البرتغالية، الذي سيبلغ من العمر 35 عاما في فبراير المقبل، على نفسه في حالة بدنية مذهلة طيلة حياته المهنية اللامعة؟

هذا ما كشف عنه اللاعب الحاصل على 5 كرات ذهبية، لصحيفة "آس" الإسبانية، من خلال استعراض نظامه للتمارين الرياضية وعادات النوم والأكل لديه.

حمية رونالدو

من الواضح أن النظام الغذائي أساسي لأي رياضي، لكن على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين الذين لم يكشف عن أسمائهم، فإنه لا توجد "أيام غش" وتهور بالأكل عند رونالدو.

وكما يقول اللاعب نفسه، فإنه ليس حريصا على ما يأكله كما وكيفا فحسب، لكنه أيضا صارم بشكل لا يصدق من حيث الكيفية التي يقسم بها يومه بين التدريب والراحة والاسترخاء.

وخلال ساعات الصحو، سواء أيام المباريات أو التمارين أو غيرها، يأكل رونالدو 6 وجبات منفصلة كل يوم، وتعتمد على نظام غذائي من البروتين والكربوهيدرات، وبالتالي فإنه أغذيته الرئيسية هي المعكرونة والدجاج، لكنها تكون مطهوة بدون زيت أو ملح.

وفيما يتعلق بالسوائل، لا يسمح رونالدو لنفسه إلا بشرب الماء، باستثناء وقت الإفطار عندما يشرب عصير الفواكه، وعادة ما يكون عصير أناناس أو برتقال.

خطة تدريب رونالدو

بالنسبة للتدريب، يتبع رونالدو برنامجه الخاص، وهذا يشمل 5 جلسات تدريبية في الأسبوع، بالإضافة إلى السباحة وإجراء "البيلاتس"، وهو نظام لياقة بدنية تم تطويره في أوائل القرن العشرين يركز على استخدام العقل في السيطرة على العضلات، وهو روتين تكييف الجسم بما يساعد ليس على اكتساب المرونة فحسب، بل أيضا القوة والتحمل والتنسيق بعضلات الساقين والذراعين والبطن والظهر.

غير أن الأمر ليس متروكا لرونالدو ليقرر الاستمرار في التدريب من عدمه، إذ إن مدربيه الشخصيين مجبرون على التدخل لمنعه من الإفراط في التدريب، رغم أنه من الصعب عليهم معرفة أين يضعون الحد الأقصى بالنظر إلى إمكاناته البدنية.

عادات النوم لرونالدو

ويعد النوم مهما بالنسبة لأي رياضي بارز، ويهدف رونالدو إلى النوم لمدة 8 ساعات يوميا، ولذلك فهو يحاول قدر الإمكان الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.