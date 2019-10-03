وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من "تشامبينزليغ".

ومن بين الأهداف الأربعة المرشحة، تلك التي وقعها زياش لاعب أياكس أمستردام في شباك فالنسيا، إثر تصويبة قوية من مسافة بعيدة.

وينافس زياش مقصية لويس سواريز، نجم برشلونة في شباك إنتر ميلان، وهدف ساديو ماني لاعب ليفربول في مرمى ريد بول سالزبورغ، وهدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في توتنهام.

وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات تألقا لافتا للنجوم العرب في البطولة، الذين مثلوا علامة فارقة لأنديتهم ليلتي الثلاثاء والأربعاء.

وساهم المصري محمد صلاح في فوز "الريدز" على الفريق النمساوي بـ4-3، كما اختير الجزائري رياض محرز "رجل المباراة" ضد دينامو زغرب الكرواتي.

وتألق المدافع المغربي أشرف حكيمي بشكل لافت مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفي اللقاء أمام سلافيا براغ التشيكي.