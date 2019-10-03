وجاءت تصريحات ميسي عقب فوز برشلونة في ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ونقل موقع "goal" عن ميسي قوله "العلاقة مع الجميع جيدة في غرفة الملابس، نحتاج فقط إلى المزيد من التدريبات من أجل العودة وحالتي البدنية مستقرة وجيدة وأشعر بالرغبة في اللعب خلال الفترة الحالية"

وأردف: "العلاقة مع غريزمان ممتازة ولا توجد أي مشاكل، كان هناك خلاف فقط في التدريبات ولكن الأمور سارت بشكل إيجابي، من الممكن أن تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر".



وعن الفوز على الإنتر، قال ميسي:"برشلونة كان بحاجة إلى الفوز في المباراة أمام إنتر من أجل حصد النقاط الثلاثة والمنافسة على البطاقة الأولى في المجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى".



وأضاف: "كنا بحاجة للفوز لأنها مجموعة معقدة وقد تعادلنا في المباراة الأولى. الهدف هو المرور إلى دور الستة عشر أولاً، إنتر فريق رائع. وقدم مباراة كبيرة أمامنا".