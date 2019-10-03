فعلى استاد الكامب نو تقدم رجال المدرب الإيطالي كونتي بهدف مبكر سجله لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول الذي حصل فيه أصحاب الأرض على عدة فرص للتسجيل دون نجاح.



وفي الشوط الثاني ادرك لويس سواريز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 58 بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف ثم ضاعف بنفسه الغلة في الدقيقة 84 بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي عجز حارس المرمى هاندانوفيتش في التعامل معها.

وبذلك انتهت المباراة بفوز العملاق الكتالوني بهدفين لهدف بعد سيطرته على مجريات الشوط الثاني.



ودفع الفوز ببرشلونة نحو المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط عقب مباراتين وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند المتصدر الذي فاز 2-صفر على سلافيا براغ، فيما يملك إنتر نقطة واحدة.