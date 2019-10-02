وكان ريال مدريد متأخرا بنتيجة 0-2 أمام كلوب بروج، بملعبه، عندما تم استبدال كورتوا بين الشوطين، وهو إجراء غير مألوف في عالم كرة القدم.

وأدخل زيدان الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، الذي قدم مستوى جيدا، واستطاع بعدها ريال مدريد العودة للمباراة والتعادل 2-2.

وبرر المدير الرياضي في ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو التبديل "الغريب": "كورتوا لديه مشكلات في المعدة، ولهذا تم استبداله".

ولم تقنع تصريحات بوتراغينيو جماهير ريال مدريد، التي طالبت ببقاء أريولا أساسيا، وانتقدت مستوى كورتوا، الذي خرج بين الشوطين بعد الأداء الهزيل، وفقا للكثير منهم.

وعانى كورتوا من تذبذب المستوى منذ انتقاله لريال مدريد الموسم الماضي، وتلقت شباكه 81 هدفا في 58 مباراة، وهو رقم سلبي للغاية.

ولم تستقبل شباك أريولا أي أهداف خلال مباراة الدوري التي خاضها أمام أوساسونا الأسبوع الماضي، وخلال الشوط الثاني أمام كلوب بروج الثلاثاء.

وكان النادي الملكي قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة أمام النادي البلجيكي، مساء الثلاثاء، قبل أن ينقذ هدف متأخر من أقدام كاسيميرو وجه المدرب الفرنسي زيدان وفريقه.