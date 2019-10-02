هذا المثل يبدو أنه ينطبق على تقنية "الفار"، حيث بدأت تخلق مشكلات لم تخطر على بال الجهة التي تقف وراءها، الأمر الذي تسبب في ظهور انتقادات لهذه التقنية، بل ذهب البعض إلى الحديث عن أجندات ومؤامرات، مثلما هو الحال في مباراة ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

ويمكن القول إن بعض مشجعي كرة القدم باتوا على قناعة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يساعد ريال مدريد الإسباني، خصوصا بعد أن سمح فريق تقنية الفار باحتساب هدف سيرجيو راموس الذي بدا أنه متسلل بوضوح، كما أفادت صحيفة ذي صن البريطانية.

فقد سجل الإسباني هدفا مهما لفريقه ضد نادي بروج على ملعب سانتاغيو برنابيو، الثلاثاء، بعد أن كان ريال مدريد متأخرا أمام الفريق البلجيكي بهدفين في ذلك الوقت.

وجاء هدف القائد سيرجيو راموس، في الدقيقة 55، بتسديدة رأسية من صناعة زميله كريم بنزيمة، لكن قبل أن يعلن الحكم صحة الهدف، أوقف اللعب للتشاور مع مسؤولي فريق الفار أولا.

وكانت آراء أغلب المشاهدين أنه لن يتم احتساب الهدف لأن راموس كان يبدو في وضع تسلل، وهو ما أكدته لقطات الإعادة على شاشات التلفزيون، لكن الدهشة أصابت الجميع عندما قرر فريق "الفار" احتساب الهدف.

ودفع هذا الأمر متابعي كرة القدم، ومشجعي خصوم ريال مدريد، إلى الاعتقاد، بل وتشكلت عندهم قناعة الآن بأن "يويفا" يساعد فريق ريال مدريد على استعادة لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن أصدر "الفار" قرارا خاطئا آخر.

وعلى صفحات تويتر، كتب أحدهم "الاتحاد الأوروبي الفاسد النموذجي يفضل الفرق الإسبانية مرة أخرى، كيف منح الفار ذلك القرار"؟

وقال آخر "حسنا، الفار هو أداة يويفا أخرى فاسدة"، بينما قال ثالث ساخرا "هذا لا يعد تسللا لأن ريال مدريد يحتاج إلى هدف".

وقال شخص رابع "هذه الخطوط ليست مستقيمة! التسلل واضح"، وأضاف خامس "هذا تسلل واضح، اليويفا يغش لمصلحة ريال مدريد".

واتهم شخص سادس القائمين على تقنية الفار والذين رسموا خط التسلل لراموس بالغش لمصلحة الريال.