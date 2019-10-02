ودفع يوفنتوس، الذي أضاع تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 خارج ملعبه أمام أتليتيكو مدريد في الجولة الافتتاحية، بهيجوين إلى جانب رونالدو في الهجوم ولم يدم الأمر طويلا قبل أن يؤتي هذا ثماره.

واستغل هيغوين محاولة كارثية من جوناثان تاه لإبعاد الكرة برأسه في الدقيقة 17 ليلمس اللاعب الأرجنتيني الكرة قبل أن يسددها في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى الحارس لوكاس هراديتسكي الذي لم يكن لديه أي فرصة للتصدي لها.

ورغم استحواذ ليفركوزن على الكرة كثيرا، لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص أمام المرمى، وفي المقابل أرسل هيغوين تمريرة منخفضة من الناحية اليسرى لفيدريكو برنارديسكي ليسجل الهدف الثاني.

وكانت أفضل فرصة لليفركوزن خلال اللقاء من نصيب البديل باولينيو لكن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما لم يتوج ظهوره الأول في دوري الأبطال بهدف لتذهب الكرة الساقطة التي لعبها إلى خارج الملعب.

وكانت الأمسية محبطة بالنسبة لكريستيانو رونالدو على الصعيد الهجومي لكن وبعد إضاعته بعض الفرص الخطيرة في الشوط الثاني، سدد رونالدو الكرة بين ساقي هراديتسكي ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 88.

ووضع الانتصار يوفنتوس على قمة المجموعة برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز على لوكومتيف موسكو صاحب المركز الثالث 2-صفر.

ويحتل ليفركوزن المركز الأخير عقب ثاني هزيمة له على التوالي.