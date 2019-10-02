وبدأت المباراة جيدا بالنسبة لتوتنهام إذ سجل سون هيونج-مين في الدقيقة 12 لكن يوشوا كيميش عادل النتيجة بهدف رائع بعد بداية مثيرة من الجانبين.



ومنح ليفاندوفسكي بهدفه 55 في دوري الأبطال التقدم للفريق البافاري في نهاية الشوط الأول وزاد جنابري من معاناة أصحاب الأرض بهدف رائع من مجهود فردي في الدقيقة 53 قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد لحظات.



وأعاد هدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعض الأمل لتوتنهام لكن بايرن لم يتوقف وأكمل جنابري جناح أرسنال السابق ثلاثيته في الدقيقة 83.



ولم تنته معاناة الفريق اللندني وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي وهز ليفاندوفسكي وجنابري الشباك مجددا في الدقيقتين 87 و88.



ويتصدر بايرن المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من مباراتين بينما يملك توتنهام نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة بعد أن قاد هدفان من البديلين رحيم سترلينغ وفيل فودين فريق المدرب بيب غوارديولا للفوز 2-صفر على دينامو زغرب.



وأحبط الفريق الكرواتي سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بأداء دفاعي ممتاز في الشوط الأول ورغم سيطرة سيتي على اللعب فإنه لم يقدم سوى تسديدة واحدة عن طريق إيلكاي جندوجان اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 21.



وزاد اشتراك سترلينغ من إيقاع اللعب ونجح اللاعب الدولي الإنجليزي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 66 بعد أن حول كرة رياض محرز العرضية المنخفضة في الشباك عقب تمريرة رائعة من رودري.



وحاول دينامو تجربة حظه في الدقائق الأخيرة، لكن سيتي نجح في هز الشباك مرة أخرى من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع إذ انطلق سترلينغ ومرر إلى فودين الذي سدد بهدوء في المرمى.



ورفع سيتي رصيده إلى ست نقاط من أول مباراتين عقب تغلبه 3-2 على شاختار دونيتسك في اللقاء الافتتاحي، بينما يملك دينامو ثلاث نقاط.