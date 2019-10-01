وتقدم السد أولا مستغلا هدف مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميس في مرماه بالدقيقة 14، قبل أن ينتفض غوميس نفسه ويسجل التعادل،في الدقيقة 33، ثم عزز المدافع علي البليحي النتيجة للهلال بالهدف الثاني.

ووسع "الزعيم" السعودي الفارق بالشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث عن طريق سالم الهاجري، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60، قبل أن يضيف المخضرم محمد الشلهوب الهدف الرابع بالدقيقة 67.

وكان مدافع السد عبد الكريم حسن تعرض للطرد في الدقيقة 35، بعد تهجمه على حكم اللقاء العماني أحمد الكاف، الذي أشهر بوجهه البطاقة الصفراء بسبب تدخل عنيف على لاعب الهلال.

وسيحتاج السد القطري للانتصار بنتيجة 4-0 في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري، للعبور إلى المباراة النهائية.

وبهذا الانتصار العريض، وضع الهلال قدما في نهائي البطولة، التي خسر لقبها بطريقة دراماتيكية أمام أوراوا ريد دايموندز في نهائي 2017، وأمام ويسترن سيدني واندررز في 2014.

وفي حال تأهل الهلال، سيلاقي الفائز من لقاء أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانزو إيفرغراند الصيني.