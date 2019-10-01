وكان ماني غادر ملعب مباراة برنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبا، عندما استبدله المدير الفني يورغن كلوب قبل النهاية بدقائق، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة سهلة له رغم كونه في موقف أفضل.

والثلاثاء، ظهر ماني إلى جانب كلوب في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة سالزبرغ النمساوي، الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعندما سئل ماني عن علاقته بـصلاح أجاب قائلا: "إنه حقا صديق جيد"، مشيرا إلى أن المسألة "أصبحت ماضيا".

ويقدم ليفربول موسما مميزا حتى الآن، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة وجمع 21 نقطة من 7 مباريات، ويتربع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن ملاحقه حامل اللقب مانشستر سيتي.

وبرر ماني غضبه من صلاح بإبراز أهمية فارق الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرغم تصدر ليفربول فإن فارق أهدافه +13 فقط، مقابل +20 لمانشستر سيتي.

ولدى سؤاله عن المشاكل مع صلاح قال ماني ضاحكا: "هذه الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم. كنت غاضبا قليلا لأنها كرة القدم وأنت تريد أن تسجل أهدافا أكثر. يمكنك أن ترى (فارق أهداف) مانشستر سيتي. حتى الآن أعتقد أنه من المهم جدا أن نسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

إلا أن ماني أضاف: "أصبحنا أصدقاء جدا".

ويبدو أن ليفربول يعاني أحيانا في صناعة وتسجيل الأهداف، وهو ما ظهر أمام شيفيلد يونايتد، السبت، حيث حقق الفريق فوزا هزيلا بهدف نظيف.