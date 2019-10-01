وأقيمت المباراة على ملعب حليم شداد بين فريقي التحدي والدفاع، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ودخلت اللاعبة نضال فضل الله من التحدي تاريخ كرة القدم السودانية للسيدات بإحرازها أول هدف رسمي بالبطولة، عندما هزت الشباك بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة التي استمرت لمدة ساعة فقط، بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وأحرزت لاعبة الدفاع آمال عبد العزيز هدف التعادل في الدقيقة 3، قبل أن يتقدم التحدي بالهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق اللاعبة ابتهال جزيرة، ليتعادل الدفاع مرة ثانية بواسطة اللاعبة روان إسماعيل، التي سجلت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الجدير بالذكر ان دوري كرة القدم السوداني للسيدات يضم 21 فريقا تم تقسيمها على 4 مجموعات، وينظم في 4 مدن هي مدني والأبيض وكادقلي، إلى جانب الخرطوم.

يشار إلى أن عدد سكان يقدر بحوالي 39 مليون نسمة، تشكل الإناث ما نسبته 49 بالمئة، بينهن نحو 8 ملايين في سن ممارسة الرياضة.

وخصص الاتحاد السوداني لكرة القدم 30 حكما من السيدات، 5 منهن تحملن الشارة الدولية، فيما تعمل 25 مدربة في مجال تدريب كرة القدم ومن المتوقع ارتفاع العدد في المستقبل القريب.

ويمكن القول إن هناك 3 تحديات أساسية أمام كرة القدم النسائية في السودان، هي القيود المجتمعية والتمويل والبيئة الفنية.