ويستضيف السد نادي الهلال في ذهاب نصف نهائي البطولة، التي تدخل أمتارها الأخيرة، حيث يتنافس الطرفان على تمثيل غرب آسيا في نهائي البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

ويسعى الهلال لفك عقدته الآسيوية، واستعادة اللقب الآسيوي الغائب عن "الزعيم" منذ عام 2000، بتحقيق نتيجة إيجابية على حساب السد الذي حقق البطولة عام 2011.

وصبت آخر مواجهة بين الهلال والسد لمصلحة النادي السعودي، الذي أقصى السد من ربع نهائي بطولة عام 2014.

ويعتمد الهلال على نجوم من العيار الثقيل، وهم الفرنسي بافاتيمبي غوميس والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه كاريو.

وسيسعى الهلال للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب السد، قبل الاستفادة من عامل الأرض والجمهور في الرياض، خلال مباراة الإياب المقررة يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ومن ناحيته أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه لن يستخدم تقنية الفيديو (الفار) في مباراة نصف النهائي، أو حتى النهائي، على أن يبدأ باستخدامها الموسم المقبل.

وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال والسد، المتأهل من مباراة غوازو إيفيرغراند الصيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني.