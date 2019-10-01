وسجل مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، هدف التعادل لناديه أمام مانشستر يونايتد، في قمة الدوري مساء الاثنين، ليتفاجأ المهاجم الغابوني بصافرة الحكم التي ألغت الهدف بداعي التسلل.

ومع الإعادة، ظهر أوباميانغ غير متسلل بمسافة أكثر من متر، ليعود الحكم لتقنية الفيديو، التي أكدت صحة الهدف، ليعدل الحكم القرار ويحتسب هدفا لصالح "المدفعجية".

وتعتبر هذه من المرات النادرة التي تدخلت فيها تقنية الفيديو، لتغيير قرار هدف ملغى، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقدت الصحافة الإنجليزية الثلاثاء القرار"الغريب" الذي اتخذه حكم المباراة كيفن فريند، بإلغاء الهدف الصريح، وأشادت بتقنية الفيديو التي أنصفت الأرسنال.

وبالرغم من مساعدة "الفار" لأوباميانغ، انتقد الأخير التقنية قائلا "لسكاي سبورتس": "تقنية الفيديو تسلب فرحة الهدف، فهي تصنع شعورا غريبا، فأنت لا تستطيع الاحتفال مئة بالمئة".

وأضاف: "كنت متأكدا أنني لم أكن متسللا، لهذا استغربت من صافرة الحكم المتعجلة، ولكنني أكملت الهجمة وسجلت الهدف تحسبا".

وتعادل أرسنال بهدف أوباميانغ الذي أثار الجدل، مع مستضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-1، مساء الاثنين، ضمن الجولة السابعة من "البريميرليغ".