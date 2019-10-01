وقال زيدان "أعلم أن إدين هازارد سينجح هنا"، مشيرا إلى أنه يدرك تماما الضغوط التي يتعرض لها النجم البلجيكي في ناد كبير مثل ريال مدريد، وأظهر مساندته للاعب، لكي يحقق نجاحا باهرا مع النادي.

وقال الفرنسي، خلال مؤتمره الصحفي عشية مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام نادي كلوب بروج البلجيكي المقبلة مساء الثلاثاء "أعرف أنه سينجح هنا".

وأضاف زيدان "لن أقدم له أي نصيحة بشأن كيفية اللعب، إنه يعرف ما نريده ونعرف اللاعب الذي هو عليه. علينا جميعا أن نبقى هادئين، لست قلقا على الإطلاق. إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، علينا أن نكون هادئين مع اللاعبين الذين وصلوا للتو".

وكان زيدان استبدل هازارد خلال تعادل فريقه بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مطلع الأسبوع، حيث لم يكن له تأثير يذكر على لوس بلانكوس، وهو أمر تكرر مع النجم البلجيكي منذ وصوله إلى سانتياغو بيرنابيو.

وتحدث زيدان عن تجربته عندما انتقل لأول مرة من فريق يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد، مقابل صفقة كبيرة مع نهاية القرن، وقال إنه يتعاطف مع النجم الذي انتقل إلى فريقه مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أنه حدث له نفس الشيء في تلك الفترة.

وقال "لهذا السبب أنا هادئ للغاية، كنت أعلم أن الأمور ستنجح في الوقت المناسب، وهذا هو الشيء نفسه مع هازارد.. سيكون على ما يرام ويجب على المشجعين دعمه".

يتطلع ريال مدريد إلى إعادة الانتصارات إلى مغامرة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء عندما يستضيف كلوب بروج، بعد النكسة التي تعرض لها في آخر مرة بدوري أبطال أروبا عندما خسر أمام باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة ضممن المجموعة الأولى.