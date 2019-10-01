وأرجع زيدان استبعاد الثنائي الملكي إلى جانب كل من: أودريوزولا، ورودريغو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز.



وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية أن زيدان قد فضل استبعاد الجناح الويلزي غاريث بيل من قائمة المباراة لمنحه بعض الراحة نظرًا للمجهود البدني والأداء الجيد الذي قدمه منذ انطلاقة الموسم الجاري.



وأما بالنسبة إلى لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز، ففضل المدرب الفرنسي استبعاده من قائمة مواجهة كلوب بروج بعد شعوره بعدة آلام بدنية.



وعلى الرغم من عدم خطورة الأمر، إلا أن زيدان لم يشأ أن يخاطر باللاعب وفضل اتباع الحيطة والحذر، لا سيما وأن المباراة تُعد سهلة نوعًا ما.

وغاب عن القائمة كل من: ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة.



يُذكر أن ريال مدريد، قد تلقى الخسارة في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا.



وبحسب وكالة"سبونتيك" ضمت القائمة كلا من:



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.



خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ومارسيلو.



خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.



خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور.