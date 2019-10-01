منح سكوت مكتوميناي التقدم ليونايتد قبل أن يتعادل بيير-إيمريك أوباميانغ لأرسنال الذي تقدم للمركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بتسع نقاط.

ووصلت كرة من ماركوس راشفورد إلى مكتوميناي الذي سدد كرة غيرت اتجاهها ووصلت إلى أعلى زاوية بمرمى الحارس بيرند لينو قبل انتهاء الشوط الأول.

وتعادل أرسنال في ظروف مثيرة للجدل عبر أوباميانغ في الدقيقة 58‭ ‬ حيث ألغي الهدف في البداية بداعي التسلل، ولكن بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد بدا أن هاري مغواير كان يغطي التسلل.