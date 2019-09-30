وبعد مرور 8 جولات من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية، حقق ألميريا نتائج جيدة ومبشرة للغاية، وفقا للنتائج التي حققها في نفس عدد المباريات في المواسم الماضية.

ويعد فريق ألميريا مرشحا قويا للتأهل لبطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم المقبل، ويحتل حاليا المركز الثاني في الدوري بـ17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن نظيره قادش.

وفي 8 مباريات، فاز فريق ألميريا في 5 مناسبات وتعادل مرتين، بينما خسر في مباراة وحيدة فقط، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للنادي العريق.

ونفذ تركي آل الشيخ خطة ناجحة حتى الآن وتؤتي بثمارها، وتعاقد مع العناصر، التي يحتاجها النادي في مختلف المراكز، بالإضافة إلى تعاقده مع مدير فني قوي، بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السعودي السابق.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، نجح آل الشيخ في التعاقد مع 14 صفقة جديدة، ركزت على جلب مواهب شابة أبرزها اللاعب الإنجليزي أرفين أبيا والكرواتي كوريتش، وهو ما جعل متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما، ليكون أصغر فريق في متوسط الأعمار بالدرجة الثانية للدوري الإسباني.

وأنفق آل الشيخ حتى الآن قرابة 50 مليون يورو منقسمة إلى 20 مليونا لشراء النادي و7 ملايين لدفع الديون و20 مليون أخرى لتدعيم قائمة الفريق.

وكشف المدير التنفيذي لألميريا، محمد العاصي، عن خطط مشروع تركي آل الشيخ والذي انقسم إلى 3 أمور، بداية من الجانب الرياضي وبعد ذلك الإنشاءات الخاصة بالنادي، وصولا إلى العامل الاجتماعي.