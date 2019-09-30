وجاء إعلان اعتزال الخطيب (36 عاما) عبر برنامج "صدى الملاعب" مساء الأحد، بعد أيام من كشف مدرب المنتخب فجر إبراهيم لوكالة "فرانس برس" أن اللاعب بات خارج حساباته.

وقال المهاجم من خلال البرنامج: "فراس الخطيب اعتزل كرة القدم اليوم... أندية ودولي".

وأوضح: "منذ شهر وأنا أفكر بالاعتزال. أغلب الناس نصحوني بعدم الاعتزال، لكن بالنسبة إلي أرى أن ما قمت به حتى الآن) كاف"، مؤكدا احترامه قرار إبراهيم بعدم استدعائه نظرا لعدم ارتباطه بأي ناد.

وشدد الخطيب على أنه يعتزل "كلاعب لأنني لن أترك كرة القدم. قد أعمل فيها كمدرب، كمساعد أو محلل)"، معتبرا أن "أي خطوة في المستقبل تحتاج إلى دراسة".

ويعد الخطيب الهداف التاريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام المهاجم الدولي السابق رجا رافع، كما أنه واحد من 7 لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده 6 مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022.