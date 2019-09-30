وذكر الكاف في بيانه أنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون، مضيفا أنه سيصدر قرارا في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان الكاف قد أرسل خطابا رسميا للاتحاد المصري أعلن عدم علمه بإقامة مباريات بالدوري المصري في القاهرة، السبت.

ورفض نادي جينيراسيون السنغالي خوض مباراة الإياب في ملعب برج العرب بالإسكندرية متمسكا بعدم نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى الإسكندرية لعدم وجود سبب مهم لهذا القرار، فيما أكد الزمالك أن القرار جاء نتيجة دواعي أمنية ما أدى لنقل المباراة.

من جانبه، أنهى مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، صالح قدري، المواجهة معلنا فوز الزمالك اعتباريا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

وكان مقررا أن يستضيف الزمالك الفريق السنغالي على استاد برج العرب، الأحد، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا.

وتفجرت الأزمة عندما نقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، بقرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

وتمسكت البعثة السنغالية بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يسمح لهم بذلك، حيث لم يحجز الزمالك الملعب.