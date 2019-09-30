البداية كانت الجمعة مع فريق آينتراخت فرانكفورت الذي فاز على يونيون برلين بهدفين لهدف، الأمر تكرر يوم السبت بفوز فولفسبورغ على ماينز بهدف نظيف، ثم بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن بالفوز خارج الأرض على هوفنهايم وأوغسبورغ على الترتيب بنفس النتيجة 3 أهداف دون رد.

هزيمة لايبزج على ملعبه أمام شالكه بنتيجة 3 أهداف لهدف ساهمت في تربع بايرن ميونخ على صدارة الدوري بعد فوزه خارج ملعبه على بادربورن بـ 3 أهداف لهدفين.

يوم السبت شهد أيضا الاستثناء الوحيد لهذا الأسبوع التاريخي، بعدما تعادل فيردر بريمن خارج ملعبه بهدفين لمثلهما أمام بوروسيا دورتموند.

تواصلت هزائم أصحاب الأرض الأحد (اليوم الأخير في الجولة السادسة) فخسر فورتونا دوسلدورف على ملعبه أمام فرايبورغ، وسحق هيرتا برلين مضيفه كولن برباعية نظيفة.