وحصد هاميلتون نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق، ليوسع صدارته بفارق 73 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس أقرب منافسيه الذي احتل المركز الثاني قبل خمسة سباقات من النهاية.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثا فيما انسحب زميله سيباستيان فيتل الذي قاوم الضغط لإعادة الصدارة التي اقتنصها في البداية من زميله القادم من موناكو.

ونقلت "رويترز" عن هاميلتون قوله: "هذه نتيجة مذهلة اليوم بالنظر إلى سرعة فيراري في البداية. مجاراة فيراري كانت مهمة صعبة للغاية".

الفوز هو السادس على التوالي لمرسيدس في سوتشي، ليحافظ هاميلتون على سجله المثالي في جائزة روسيا الكبرى منذ انطلاقها في 2014.

ورفع هاميلتون رصيده إلى 82 فوزا في مسيرته والتاسع هذا الموسم، ويتأخر بتسعة انتصارات عن الرقم القياسي لمايكل شوماخر البالغ 91 فوزا.

وأضاف هاميلتون، الذي اقترب من لقبه العالمي السادس، عن انتصاره الأول منذ المجر عشية انطلاق عطلة أغسطس: "لا أريد التفكير كثيرا في بطولة العالم. أفكر في كل سباق على حدة وكل خطوة في وقتها... خطوة بخطوة. لا نريد التعثر".