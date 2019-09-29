وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن لقطات خاصة من قناة "موفيستار" الإسبانية، فإن راموس احتج في إحدى الكرات على مساعد الحكم في أرض الملعب، ووجه سباب لوالدته.

وأظهرت اللقطات انفعال دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي توجه إلى الحكم وأخبره بسب راموس له، وطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد الميرنغي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيميوني ذهب إلى حكم المباراة الرئيسي وذكره بطرد دييغو كوستا ضد برشلونة وإيقافه لـ8 مباريات في واقعة مماثلة.

واختتمت: "في الطريق إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول، اقترب راموس من سيميوني للتحدث معه، وواصل الأرجنتيني احتجاجاته، وانضم أيضا اللاعب كاسيميرو للحديث الذي استمر داخل النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس".

وعقب اللقاء، قال المدير الفني للريال، زين الدين زيدان، للصحفيين: "أعتقد في ظل الأداء الذي قدمناه، فنحن نستحق المزيد. في النهاية، فإن النقطة هي النقطة. سنحت لنا عدة فرص وخاصة ضربة الرأس من بنزيمة".

ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة.