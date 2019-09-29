وكان الرجاء البيضاوي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه محسن متولي في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر على يمين الحارس عبد الرحمن الرعد.

وأدرك الفريق الليبي التعادل عبر الكاميروني جونيور فيغونغانغ في الدقيقة 23 مستغلا خطأ فادحا للمدافع عبد الرحيم الشاكير في إعادة الكرة إلى حارس مرماه أنس الزنيتي فخطفها وراوغ الأخير وتابعها داخل المرمى الخالي.

وأهدر الفريق الليبي ركلة جزاء اثر إعاقة شرف الدين عطية داخل المنطقة من المدافع بدر بانون فانبرى لها بنفسه لكن الحارس الزنيتي تصدى لها قبل ان يشتتها الدفاع (34).

وكان الرجاء البيضاوي، حامل لقب المسابقة ثلاث مرات، فاز 3-1 ذهابا على ملعب بتروسبورت في القاهرة.