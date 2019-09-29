وبعد فوز ليفربول 1-صفر في ضيافة شيفيلد يونايتد، في وقت سابق، كان الضغط على سيتي كبيرا، بهدف عدم السماح لفريق المدير الفني يورغن كلوب بزيادة فارق النقاط في وقت مبكر من الموسم.

ورغم أنه كان من المتوقع أن يفوز سيتي دون مشاكل، فإن فريق إيفرتون نجح في الواقع في شن هجمات خطيرة وسدد 8 كرات على المرمى، ولعب بجدية وبحماس.

وانتهى الشوط الأول بتعادل مثير بنتيجة 1-1، بعد أن تقدم جيسوس في الدقيقة 24، ثم تعادل دومينيك كالفرت ليون لأصحاب الأرض بعدها بـ9 دقائق فقط.

ويدين سيتي بالفضل للحارس إيدرسون في إنقاذ أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن يسجل محرز وسترلينغ في آخر 20 دقيقة من المباراة.

وتألق النجم الجزائري خلال اللقاء، وكان مصدر الخطورة الرئيسي لمانشستر سيتي، حتى نجح بتسجيل هدف التفوق من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 71.

وسجل محرز، الذي شن خطورة أغلب الوقت على الجانب الأيمن، الهدف المطلوب بنفسه حيث نفذ ركلة حرة من حافة المنطقة بعد خطأ دون مبرر من المدافع ييري مينا ضد كيفن دي بروين.

وقبل النهاية بـ6 دقائق، أضاف سترلينغ هدف الاطمئنان للضيوف، بعد تسديدة ارتطمت بالعارضة وتجاوزت خط المرمى بسنتيمترات قليلة.

وبقي مانشستر سيتي بالمركز الثاني في الدوري، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.