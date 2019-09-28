وكانت المباراة مقررة مساء السبت على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة دون جمهور، فيما قررت السلطات الأمنية المصرية تأجيلها إلى الأحد.

ومن جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات لكن بشرط نقل المباراة من القاهرة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، وبحضور 5 آلاف مشجع فقط.

لكن هذه الخطوة لم ترق للنادي السنغالي، الذي نقل في بيان على موقعه الإلكتروني عن المتحدث باسمه تالا فال قوله: "كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".

وتابع: "بشكل مفاجئ، تلقينا رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة إلى الأحد 29 سبتمبر. كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الإسكندرية".

وحذر المسؤول من أن النادي يحتفظ بحقوقه "وإذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين".

وأفاد الزمالك عبر موقعه الإلكتروني أن تحضيراته تقوم على أساس أن المباراة ستكون الأحد في برج العرب، ونشر النادي التشكيلة التي استدعاها مدربه الصربي ميتشو "في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد الجيش في برج العرب".

كما تعهدت إدارة النادي المصري دفع تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب، حسبما نقل الموقع عن رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وكان الفريق السنغالي حقق الفوز على أرضه ذهابا 2-1، ويجد نفسه أمام فرصة نادرة لبلوغ دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، وهو ما حققه فريق من بلاده للمرة الأخيرة عام 2004.