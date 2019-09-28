ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد ردود أفعال لاعبي الفريق عند استقبالهم بطاقات اللعبة، التي تحدد مستواهم في "فيفا 20" بدرجات مئوية.

وأبدى النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر، عدم رضاه عن تقييم اللعبة لقوته البدنية، حيث حصل على درجة 74، لكنه تقبل فكرة حصوله على درجة 90 كتقييم عام، وهو الأعلى بجانب فان دايك في ليفربول.

وقال صلاح عندما أحضر له فان دايك اللعبة وعليها بطاقة تقييمه: "انظر لهذا. 90. هذا ليس سيئا. لكن انظر للقوة البدنية. يجب أن أحصل على درجة أعلى".

أما السنغالي ماني فقال بعد استلامه البطاقة بتقييم 88: "إنها درجة جيدة، لكن من الممكن أن تكون أفضل، أنا لا ألعب فيفا، لكن الدرجة ممكن أن تكون أعلى".

وجرى نقاش طريف بين لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هيندرسون ومواطنه ترينت أليكساندر أرنولد، حول اللاعب الأسرع بينهما، حيث انتقد هيندرسون اختيار أرنولد من قبل اللعبة.

وأطلعت لعبة فيفا الشهيرة نسختها الجديدة "فيفا 20" قبل أيام، واختارت النجمين البلجيكي إيدن هازارد وفان دايك، على غلاف اللعبة الجديد.